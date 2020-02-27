شاهد.. ملخص وأهداف سقوط ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

نجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في قلب الطاولة على مضيفه ريال مدريد الإسباني، بعد أن حول تأخره بهدف دون رد، إلى فوز ثمين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء، على ملعب سنتياجو برنابيو، ضمن

منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

افتتح إيسكو التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 60، قبل أن يُعادل جابرييل جيسوس النتيجة للسيتي في الدقيقة 78، وتحصل النادي السماوي على ركلة

جزاء نفذها كيفين دي بروين ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة تعرض سيرجيو راموس قائد الميرنجي للطرد بعد إعاقته لجابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي المنفرد بالمرمى.

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد" في الـ18 من شهر مارس المقبل.