يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة نظيره التعاون مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
يدخل فريق الهلال الجولة العشرين هو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة، خلال 19 جولة استطاع الهلال الفوز في 13 مباراة والتعادلفي ٥ مواجهات والهزيمة في مباراة واحدة.
بينما يتواجد فريق التعاون في المركز السادس برصيد 29 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 وخسر 6 مباريات .
نستعرض لكم تاريخ مواجهات الهلال والتعاون في الدوري السعودي:
تقابل الفريقان في 19 مواجهة سابقة بتاريخ الدوريالسعودي للمحترفين، نجح الزعيم في حسم الفوز لصالحه خلال 13 مباراة، فيما تمكن التعاون من الانتصار خلال مباراتين، في حين حسمت نتيجة التعادل 4 مواجهات أخرى.
الجدير بالذكر أن المباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، قد انتهت بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف .
أحرز ثنائية الهلال السوري عمر خريبين وريان الموسي بالخطأ فى مرماه، بينما أحرز هدف التعاون الوحيد سيدريك أميسي.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يتفوق على التعاون في تاريخ المواجهات بالدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.