الهلال يتفوق على التعاون في تاريخ المواجهات بالدوري السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة نظيره التعاون مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل فريق الهلال الجولة العشرين هو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة، خلال 19 جولة استطاع الهلال الفوز في 13 مباراة والتعادل

في ٥ مواجهات والهزيمة في مباراة واحدة.

بينما يتواجد فريق التعاون في المركز السادس برصيد 29 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 وخسر 6 مباريات .

نستعرض لكم تاريخ مواجهات الهلال والتعاون في الدوري السعودي:

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تقابل الفريقان في 19 مواجهة سابقة بتاريخ الدوري

السعودي للمحترفين، نجح الزعيم في حسم الفوز لصالحه خلال 13 مباراة، فيما تمكن التعاون من الانتصار خلال مباراتين، في حين حسمت نتيجة التعادل 4 مواجهات أخرى.

الجدير بالذكر أن المباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، قد انتهت بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف .

أحرز ثنائية الهلال السوري عمر خريبين وريان الموسي بالخطأ فى مرماه، بينما أحرز هدف التعاون الوحيد سيدريك أميسي.