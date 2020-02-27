اونلاين | بث مباشر مباراة النصر الآن| مشاهدة مباراة النصر والأهلي اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora "الدوري السعودي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة النصر الآن| مشاهدة مباراة النصر والأهلي اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora "الدوري السعودي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق النصر أمام نظيره أهلي جدة، مساء اليوم الخميس في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام مباراة النصر وأهلي جدة، على أرضية ملعب فيصل بن فهد، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بينما يمتلك الأهلي 33 نقطة بالمركز الثالث.

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موعد مباراة النصر والأهلي اليوم

تقام مباراة النصر والأهلي في تمام الساعة 07:40 مساء بتوقيت القاهرة، و08:40 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي

تذاع مباراة النصر ونظيره فريق والأهلي عبر قناتي KSA Sports 2 HD، KSA Sports 3 HD.

النصر و الاهلي السعودي الساعة 7.40 علي قناة 7