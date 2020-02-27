اونلاين | بدون تقطيع.. مشاهد مباراة أرسنال ضد أولمبياكوس بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون تقطيع.. مشاهد مباراة أرسنال ضد أولمبياكوس بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي أرسنال الإنجليزي نادي أولمبياكوس اليوناني يوم الخميس القادم على ملعب الإمارات في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

وكان أرسنال فاز خارج ميدانه بهدف نظيف أحرزه المهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت.

موعد مباراة أرسنال وأولمبياكوس:

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة أرسنال وأولمبياكوس:

beIN Sports HD 2

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Match Football 1

TV2 Zebra

Sport Klub 3 Slovenija

Eurosport 1 Danmark

BT Sport 3 HD

RMC Story

ارسنال و اوليمبياكوس الساعة 10 علي قناة 2