اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد لودوجوريتس live hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد لودوجوريتس live hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية موقعة الإياب في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي بين إنتر ميلان الإيطالي و ضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري.

و تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء الخميس المقبل بالتوقيت المحلي في إيطاليا ، العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والأردنية عمان.

و تلعب المباراة في الحادية عشر مساء الخميس بتوقيت مكة المكرمة.

و تذاع المباراة تلفزيونيا عبر القنوات التالية:

beIN Sports MENA 4 HD

BT Sport [app] (geo/R)

BT Sport Player [$] (geo/R) ????

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DAZN Deutsch [$] (geo/R)

EuroSport Player Dansk

Sport 3 Israel / HD

TeleClub Sport LIVE / HD

TV2sumo.no [$] (geo/R)

TV8 / HD (Italia) ????

Virgin Media Player (geo/R)

Virgin Media TV [app] (geo/R).

انتر ميلان الساعة 10 علي قناة 4