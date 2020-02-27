اونلاين | لايف ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولودوجوريتس رازجراد بث مباشر رابط ماتش الإنتر live

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يستضيف نادي إنتر ميلان الإيطالي، نظيره فريق لودوجوريتس رازجراد البلغاري، في مباراة هامة للغاية لكلا الفريقين، وذلك في المباراة المقرر لها بين إنتر ميلان ولودوجوريتس رازجراد، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، من مساء يوم الخميس، الموافق 27 فبراير، على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية، في إطار دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب بين إنتر ميلان ولودوجوريتس رازجراد، قد انتهت بفوز إنتر ميلان بهدفين دون رد، ويسعي نادي إنتر ميلان للفوز وتأكيد تفوقه، حيث يحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 54 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن فريق يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ولودوجوريتس رازجراد، حيث من المنتظر أن تذاع المباراة بين إنتر ميلان ولودوجوريتس رازجراد، والمقرر لها بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، من مساء يوم الخميس، الموافق 27 فبراير، على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية، عبر قناة “بي إن سبورت 4″، الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي، بتعليق المغربي جواد بده.

انتر ميلان الساعة 10 علي قناة 4