رياضة | تعرف علي مشوار دمنهور في الموسم الحالي بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي مشوار دمنهور في الموسم الحالي بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق دمنهور بقيادة كمال فريد في تقديم نتائج إيجابية، بالمجموعة الثالثة، من مسابقة دوري القسم الثاني، حيث حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 3 مباريات،ووتلقى 3 هزائم فقط.

نجح فريق دمنهور في التواجد بالمركز الاول برصيد 33 نقطة بفارق نقتطين عن فاركو صاحب المركزالثاني برصيد31 نقطة.

حيث خاض الفريق الدمنهوري منذا بداية هذا الموسم 16 مباراة ، حقق خلالهم ثلاثة تعادلات أمام بلدية المحلة ، ومالية كفر الزيات، والرجاء، وحقق الفوز في 10 لقاءات علي حساب كلاا من ، بيلا، والأوليمبي، والحمام، ودكرنس، وأبوقير، وحقق النادي البحراوي الفوز في 5مباريات متتالية بالدور الثاني حيث حقق الفوز علي بلدية المحلة وبيلا والأوليمبي ومالية كفر الزيات والحمام وتلقي الفريق الدمنهوري الهزيمة في 3 مباريات فقط من، غزل المحلة، وفاركو، المنصورة ضمن منافسات الدور الأول

وسجل دمنهور خلال منافسات المجموعة الثالثة حتي الأن 21هدف ودخل في مرماه 13هدف حتي الأن.

سجل أهداف فريق دمنهور :

وحيد محسن صانع الألعاب السابق 6 أهداف المنتقل لفاركو، وأحمد العوضي 5 أهداف، وعمار شرف 5 أهداف، وأحمد متعب هدف ومصطفي سمارة هدفين وعصام عادل هدف ومحمد عبد الرحيم ميدو هدف،.

الجهاز الفني لدمنهور:

ويضم الجهاز الفني للفريق الدمنهوري كلاً من : كمال فريد مديرًا فنيًا، وأحمد النعناعي مدربا عاما، ومحمد عبد الستار إداري وأحمد مصطفي (بربش) مدرب حراس، وصابر النحراوى مديرًا لشئون اللاعبين و، محمد زينهم ومحمد القيم مدلكين ونشأت أباظة أخصائي علاج طبيعي، ومحمد الطنيخي معد بدني.

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مباريات دمنهور المتبقية في الدور الثاني

الجولة الـ 6 : غزل المحلة - دمنهور

الجولة الـ 7 : دمنهور - دكرنس

الجولة الـ 8 : فاركو - دمنهور

الجولة الـ 9: المنصورة -دمنهور

الجولة الـ 10 : دمنهور - الرجاء

الجولة الـ 11 : أبوقيرللأسمدة - دمنهور

ترتيب المجموعة الثالثة

1- دمنهور 33 نقطة

2- فاركو 31 نقطة

3- غزل المحلة 29 نقطة

4- المنصورة 27 نقطة

5- الرجاء 25 نقطة

6- دكرنس 25 نقطة

7- أبو قير 23 نقطة

8- البلدية 22 نقطة

9- الحمام 17 نقطة

10- الأوليمبى 15 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط