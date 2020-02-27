رياضة | تريزيجيه يتوعد السيتي قبل نهائي كأس الرابطة: سنقاتل من أجل اللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يتوعد السيتي قبل نهائي كأس الرابطة: سنقاتل من أجل اللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمود حسن "تريزيجيه" نجم فريق أستون فيلا الإنجليزى، على جاهزية فريقه لملاقاة مانشستر سيتى فى نهائى كأس رابطة المحترفين.

ويستضيف ملعب ويمبلى نهائى كأس الرابطة الإنجليزية بين أستون فيلا ومانشستر سيتي يوم الأحد المقبل.

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وقال تريزيجيه فى فيديو نشره الحساب الرسمى لـ أستون فيلا على تويتر: "مستعدون وسنقاتل من أجل اللقب".

وكان تريزيجيه قاد فريقه أستون فيلا إلى نهائى كأس الرابطة بعد أن سجل هدفا قاتلا فى شباك ليستر سيتى بإياب نصف النهائى، إثر تمريرة عرضية من مواطنه أحمد المحمدى.

وشارك تريزيجيه فى 30 مباراة بالموسم الحالى مع أستون فيلا وسجل 4 أهداف وصنع 3.