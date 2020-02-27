رياضة | مذبحة في تشيلسي.. لامبارد يخطط لطرد 8 لاعبين دفعة واحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذبحة في تشيلسي.. لامبارد يخطط لطرد 8 لاعبين دفعة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، الإعداد بشكل مبكر للموسم المقبل، حيث يسعى المدرب الشاب لضم صفقات قوية، من أجل وضع البلوز على الطريق الصحيح للفوز بالبطولات.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن لامبارد يخطط للإطاحة بـ8 لاعبين في تشيلسي، على رأسهم الحارس كيبا، الذي فشل في تقديم مستويات جيدة هذا الموسم.

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ويسعى لامبارد لطرد الرباعي، روز باركلي وجورجينو وماركوس ألونسو وإيمرسون، بينما سيقيم مستوى الثلاثي ويليان وكورت زوما وبيدرو من الآن وحتى نهاية الموسم.

وجاء قرار لامبارد عقب سقوط تشيلسي بثلاثية نظيفة على ملعبه ستامفورد بريدج، الثلاثاء الماضي أمام بايرن ميونخ الألماني، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان تشيلسي، قد نجح في التعاقد مع حكيم زياش من صفوف أياكس مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، والذي سينضم للفريق الصيف المقبل.