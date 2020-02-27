رياضة | قنا وشبان المراغة والبدراي في مواجهات مرتقبة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قنا وشبان المراغة والبدراي في مواجهات مرتقبة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثالثة من عصر السبت المقبل، مواجهات الجولة التاسعة عشر للمجموعة الثانية لدوري القسم الثالث، حيث يستضيف فريق نادي قنا المتصدر برصيد4 نقطة، بقيادة محمود إبراهيم المدير الفني للفريق، فريق نجوع مازن صاحب المركز الأخير بجدول المجموعة برصيد10 نقاط.

فيما يواجه فريق نادي شبان قوص وصيف المجموعة برصيد 39 نقطة، نظيره فريق نادي البداري، صاحب المركز الرابع برصيد 33 نقطة، في المباراة التي تجمعهما بملعب الاخير.

ويواجه فريق نادي قفط، صاحب المركز الثالث برصيد 37 نقطة، نظيره فريق نادي اهلي المنشأة، صاحب المركز التاسع برصيد 15 نقطة، في المباراة التي تجمعهما بملعب الاول.

فيما يستضيف مركز شباب سوهاج، صاحب المركز الخامس برصيد 26 نقطة، نظيره فريق نادي مركز شباب البلينا صاحب المركز السادس برصيد 26 نقطة.

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وعلى ملعب نادي المراغة يستضيف صاحب الأرض الدي يتحل المركز السابع برصيد 23 نقطة، نظيره فريق نادي قوص صاحب المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.

ووتختتم مواجهات الجولة ال19 عندما يلتقي فريق نادي اخميم صاحب المركز الثامن برصيد 21 نقطة، نظيره فريق نادي مكة المكرمة صاحب المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

ترتيب المجموعة الثانية

1- قنا 44 نقطة

2- شبان المراغة 39 نقطة

3- قفط 37 نقطة

4- البداري 33 نقطة

5- شباب سوهاج 26 نقطة

6- البلينا 26 نقطة

7- المراغة23 نقطة

8- أخميم 21 نقطة

9- أهلي المنشاة 15 نقطة

10- مكة المكرمة 13 نقطة

11- قوص 10 نقاط

12- نجوع مازن 10 نقاط