رياضة | يوم من ذهب لبعثة السلاح فى البطولة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوم من ذهب لبعثة السلاح فى البطولة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصدت بعثة منتخب السلاح ثلاث ميداليات ذهبية فى اليوم الثالث للبطولة الإفريقية المقامة حاليا فى غانا . وحصل إبراهيم رمضان على الميدالية الذهبية فى منافسات المبارزة بعد نهائي مصرى خالص بالفوز على زميله محمد ياسين 15 /12 وتبعهما ثالثا المصرى ايضا محمد ادهم . وحققت نهى هانى ذهبية الشيش انسات بالفوز على الجزائرية مريم بن باركى 15/ 11 . وحقق الذهبية الثالثة لاعبنا ادهم معتز فى منافسات السيف بعد التفوق على اللاعب التونسي احمد فرجانى وجاء فى المركز الثالث مناصفة مدحت معتز ومازن العربى.

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