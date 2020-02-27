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رياضة | جوارديولا يهدي برشلونة هدية كبرى قبل الكلاسيكو

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يهدي هدية كبرى قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن قيام جوارديولا بإهداء برشلونة هدية كبرى قبل مباراته المرتقبة ضد ريال مدريدالأحد المقبل، في الجولة 26 من بطولة الليجا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

 

وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن هناك حالة من الثقة داخل غرفة ملابس برشلونة في إسقاط على ملعبه في الكلاسيكو، لتكرار ما فعله مدربهم الأسبق بيب جوارديولا أمس الأربعاء في "سانتياجو برنابيو".

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وسقط ريال مدريد على ملعبه أمام مانشستر سيتي بنتيجة (1-2)، في ذهاب ثمن نهائي .

 

ويحتل حاليا برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 55 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد الوصيف بنقطتين.

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