رياضة | مفاجأة كارتيرون لجماهير الزمالك أمام الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة كارتيرون لجماهير الزمالك أمام الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ العد التنازلي لمباراة الزمالك والترجي التونسي، في قمة نارية بالدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020.

ويستقبل الزمالك ضيفه الترجي على استاد القاهرة، في السادسة مساء، غدا الجمعة، في ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، لمفاجأة الترجي في لقاء الذهاب، حيث يرغب مدرب الأبيض في الدفع بالثلاثي أوناجم وأوباما وبن شرقي خلف مصطفى محمد لمباغتة الترجي والضغط مبكرا، لتسجيل هدف يربك حسابات الفريق التونسي.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على الترجي، بكأس السوبر الإفريقي منذ أسبوعين، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بقطر على كأس السوبر الإفريقي.