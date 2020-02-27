رياضة | مواجهات هامة بين فرق القمة والقاع بالمجموعة الاولي للقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات هامة بين فرق القمة والقاع بالمجموعة الاولي للقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق يوم السبت المقبل، مواجهات الجولة التاسعة عشر، للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، والتي تشهد مواجهات ساخنة بين فرق المقدمة التي تنافس على صدارة المجموعة.

حيث يلتقي فريق نادي النصر للتعدين، وصيف المجموعة برصيد 39 نقطة، نظيره فريق نادي الشبان المسلمين باسنا، صاحب المركز الأخير برصيد7 نقاط.

فيما يلتقي فريق نادي كيما اسوان متصدر المجموعة، برصيد 40 نقطة، نظيره فريق نادي الهلال باسوان صاحب المركز العاشر برصيد 15 نقطة، في مباراة تحمل عنوان القمة والقطاع، والتي يستضيفها ملعب الاول.

وعلى ملعب الاقصر، يستضيف صاحب الأرض الدي يحتل المركز الخامس برصيد 32 نقطة، نظيره فريق مركز شباب ادفو صاحب المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

فيما يلتقي فريق ابو الريش صاحب المركز التاسع برصيد16 نقطة، نظيره فريق نادي التحرير صاحب المركز السابع برصيد 23 نقطة، بملعب الاول.

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ويلتقي مركز شباب الزهراء صاحب المركز الثالث برصيد 39 نقطة، نظيره فريق نادي الجمهورية بدراو صاحب المركز الأخير برصيد 7 نقاط، التي يستضيفها ملعب الاول.

وتختتم مباريات الجولة، يوم الأحد المقبل، بمواجهة فريق نادي المدينة المنورة، أمام نظيره فريق وادي النيل، التي يستضيفها ملعب الاول.

ترتيب المجموعة الأولى

1- كيما 40 نقطة

2- التعدين39 نقطة

3- الزهراء39 نقطة

4- ادفو38 نقطة

5- الاقصر 32 نقطة

6- المدينة المنورة 26 نقطة

7- التحرير 23 نقطة

8- وادي النيل 17 نقطة

9- ابو الريش 16 نقطة

10 - الهلال 15. نقطة

11- جمهورية دراو 7 نقاط

12- شبان اسنا 7 نقاط