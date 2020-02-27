رياضة | المنيا يستضيف بني سويف استعدادًا لمواجهة ديروط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يستضيف بني سويف استعدادًا لمواجهة ديروط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني لكرة القدم بنادي المنيا تحت قيادة شديد قناوي خوض مباراة ودية، الاحد القادم، مع فريق بني سويف، ضمن استعدادات الفريقين للجولة السابعة عشر من منافسات مجموعة الصعيد بالقسم الثاني.

وقال قناوي أن المباراة سوف تقام على ملعب نادي المنيا في الثانية ظهرا، وتأتي ضمن التحضيرات لمباراة الاسبوع بعد القادم أمام ديروط في اسيوط.

يذكر أن الفريق المنياوي قد حقق فوزاً كبيرا الأحد الماضي على الاعلاميين بثلاثية نظيفة ورفع رصيده إلى 19 نقطة.

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ويحتل فريق بني سويف قمة المجموعة الأولى برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن البنك الأهلي الوصيف، والألومنيوم صاحب المركز الثالث ولكل منهما 32 نقطة.

ترتيب المجموعة الاولى

1-بنى سويف 34 نقطة

2- البنك الأهلي 32 نقطة

3- الألومنيوم 32 نقطة

4- شبان قنا 30 نقطة

5- تليفونات بني سويف 22 نقطة

6- سوهاج 22 نقطة

7- بترول أسيوط 21 نقطة

8-المنيا 19 نقطة

9- الإعلاميين 18 نقطة

10- الفيوم 15 نقطة

11- طهطا 10 نقاط

12- ديروط 8 نقاط