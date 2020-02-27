رياضة | أسطورة ريال مدريد يخطط للجمع بين رونالدو وميسي في فريق واحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ريال مدريد يخطط للجمع بين رونالدو وميسي في فريق واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ديفيد بيكهام نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، أنه يسعى لضم الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي الثنائي الأفضل في كرة القدم خلال القرن الحادي والعشرين.

وذكر موقع ‘‘لو10 سبورت‘‘ الفرنسي، أن بيكهام في مقابلة مع وكالة الأنباء العالمية ‘‘رويترز‘‘ أكد عن رغبته في جذب ميسي ورونالدو لإنتر ميامي الأمريكي.

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وقال بيكهام، إنه يؤمن بفريقه، مشيرا إلى أن فريقه سعيد باللاعبين الذين يمتلكهم، ولكن إذا كانت لدينا الفرصة لجذب لاعبين أوروبيين مشهورين إلى مدينتنا، فسنقوم بذلك.

وأكمل، تود جميع الفرق في العالم أن يكون لديها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في فريقهم، لكننا قلنا دائمًا أننا مختلفون عن الفرق الأخرى، وأنا متأكد من أن المالكين الآخرين يقولون نفس الشيء تمامًا.