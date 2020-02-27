شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخميس 27 فبراير 2020

تقام اليوم الخميس27-2-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة مانشستر يونايتد أمام كلوب بروج في الدوري الأوروبي.



حيث يلتقي مانشستر يونايتد أمام فريق كلوب بروج في الدوري الأوروبي.

ويستضيف فريق النصر نظيره أهلي جدة، في الجولة العشرون من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

مباراة إسبانيول × وولفرهامبتون، تذاع المباراة في الثامنة إلا خمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة - على قناة beIN SPORT HD 2.

مباراة بورتو × باير ليفركوزن، تذاع المباراة في الثامنة إلا خمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة - على قناة beIN SPORT HD 1.

مباراة بازل × أبويل نيقوسيا، تذاع المباراة في الثامنة إلا خمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة - على قناة beIN SPORT HD 6.

مباراة لاسك لينز × الكمار، تذاع المباراة في الثامنة إلا خمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة - على قناة beIN SPORT HD 3.

مباراة مالمو × فولفسبورج، تذاع المباراة في الثامنة إلا خمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة - على قناة beIN SPORT HD 5.

مباراة جينت × روما، تذاع المباراة في الثامنة إلا خمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة- على قناة beIN SPORT HD 4.

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مباراة باشاك شهير × سبورتنج لشبونة، تذاع المباراة في الثامنة إلا خمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة - على قناة beIN SPORT HD 7.

مباراة أياكس أمستردام × خيتافى، تذاع المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة - على قناة beIN SPORT HD 13.

مباراة سيلتيك × كوبنهاجن، تذاع المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة - على قناة beIN SPORT HD 7.

مباراة إشبيلية × كلوج، تذاع المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة- على قناة beIN SPORT HD 3.

مباراة آرسنال × أولمبياكوس، تذاع المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة - على قناة beIN SPORT HD 2.

مباراة مانشستر يونايتد × كلوب بروج، تذاع المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة - على قناة beIN SPORT HD 1.

مباراة انتر ميلان × لودوجوريتس، تذاع المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة - على قناة beIN SPORT HD 4.

مباراة ريد سالزبورج × اينتراخت فرانكفورت، تذاع المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة- على قناة beIN SPORT HD 3.

مباراة بنفيكا × شاختار دونيتسيك، تذاع المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة- على قناة beIN SPORT HD 6.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

مباراة التعاون × الهلال، تذاع المباراة في السادسة إلا ثلث مساء بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة - على قناة السعودية الرياضية.

مباراة النصر × الأهلى، تذاع المباراة في الثامنة إلا ثلث مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة - على قناة السعودية الرياضية.