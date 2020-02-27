شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يفجر مفأجاة من العيار الثقيل بشأن بطولاته والان مع التفاصيل

الخميس 27 فبراير 2020 صرح عبد الخالق مسعود، عضو المكتب التنفيذي للأتحاد الآسيوي، ونائب رئيس لجنة المسابقات الآسيوية إلي إمكانية إلغاء بطولتي دوري الأبطال وكأس أسيا نتيجة إنتشار فيروس كورونا.

وأكد مسعود في تصريحاته الصحفية، أن إجتماعات الأتحاد ولجانه معلقة؛ نتيجة تفشي فيروس كورونا القاتل في العديد من الدول الآسيوية. وأوضح أن تواصل الأعضاء في الوقت الراهن عبر رسائل البريد الإلكتروني لحين إشعار أخر.

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