شكرا لقرائتكم خبر عن التحريات تكشف حقيقة الاعتداء على إمام عاشور لاعب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حقيقة ما تردد عن تعرض سيارة إمام عاشور لاعب نادى الزمالك للإتلاف، ومحاولة التعدى عليه وعلى مسكنه.

وتبين من التحريات أن نجل حارس العقار الذي يسكن فيه اللاعب كان يقود السيارة بدون علم اللاعب، وكانت العجلات فارغة الهواء، مما أدى إلى إتلافها، وتوجه بعد ذلك إلى محل إصلاح كاوتش، وقام باستبدالها بإطارات أخرى جديدة، وقام نجل حارس العقار بفبركة اعتداء مجهولين على السيارة وإتلافها.

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وبسؤال نجل حارس العقار وعامل الكاوتش أقرا بما جاء في التحريات، ونفيا تعدي أي شخص مجهول على اللاعب أو شقته أو سيارته.

كانت بداية الواقعة بتداول قنوات تليفزيونية ومواقع إخبارية تعرض لاعب نادي الزمالك إمام عاشور للتعدي عليه وعلى مسكنه، وإتلاف سيارته بالمهندسين.

وعلى الفور تشكل فريق بحثى لكشف لغز الواقعة، والتي لم يتم تحرير محضر بها، وتبين أن اللاعب مقيم في شقة مستأجرة بمعرفة النادي في شارع شهاب المهندسين العجوزة.