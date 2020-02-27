شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لنزالات عرض «سوبر شوداون» بالسعودية الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستضيف مدينة الرياض، الليلة، بقاعة محمد عبده في البوليفارد عرض WWE سوبر شوداون لمصارعة المحترفين بمشاركة العديد من النجوم العالمية. وسينطلق العرض في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما سيشهد إقامة عدد من النزالات نستعرضها كالآتي: رومان رينز ضد كينج كوربن (داخل القفص الحديدي) ذا نيوداي ضد ذا ميز وجون موريسون (على لقب سماكداون للزوجي) بايلي ضد ناعومي (على لقب سماكداون للسيدات) أندرادي ضد بوبي لاشلي ضد أي جي ستايلز ضد راي ميستيريو ضد آر تروث ضد روان (نزال جونتليت) Advertisements ذا ستريت بروفيتس ضد سيث رولينز وميرفي (على لقب راو للزوجي) أنخل جارزا ضد هومبيرتو كاريلو ذا فايكنج رايدرز ضد ذا أو سي دولف زيجلر ضد المصارع السعودي منصور بروك ليسنر ضد ريكوشيه (على لقب WWE) جولدبيرج ضد «ذا فيند» براي وايت (على لقب اليونيفرسال)

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