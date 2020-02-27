موعد مباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020 يلتقي فريق أهلي جدة السعودي، أمام نظيره النصر، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام مباراة الأهلي والنصر على أرضية ملعب فيصل بن فهد. موعد مباراة النصر والأهلي Advertisements تقام مباراة النصر والأهلي في تمام الساعة 07:40 مساء بتوقيت القاهرة، و08:40 بتوقيت مكة المكرمة، و9:40 بتوقيت الإمارات. القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي تذاع مباراة النصر ونظيره فريق والأهلي عبر قناتي KSA Sports 2 HD، KSA Sports 3 HD. ترتيب الفريقين في جدول الدوري السعودي ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد33 نقطة.

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