شكرا لقرائتكم جلسة بين كارتيرون والشيشينى لمراجعة خطة الترجى فى أخر مران للزمالك "صور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع سامى الشيشينى، المدرب العام للأبيض، قبل انطلاق المران الأخير للفريق على ملعب النادى، بميت عقبة، استعدادا لمواجهة الترجى التونسى، التى ستجمع الفريقين فى السادسة من مساء غد الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

حرص كارتيرون على الاجتماع بالشيشينى قبل انطلاق المران الأخير للزمالك، وذلك لمراجهة الخطة النهائية التى سيخوض بها مباراته أمام الترجى، وكذلك المهام الفنية المطلوبة من اللاعبين لتنفيذها فى المران.

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يذكر، أن الزمالك سبق وأن فاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى بطولة السوبر الإفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الإفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات وتصحيح الأخطاء مع لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس.

وكانت بعثة الترجى التونسى قد وصلت إلى القاهرة، مساء أمس الأربعاء، على متن طائرة خاصة، حيث من المقرر، أن يخوض الفريق التونسى مرانه الأخير على ستاد القاهرة، مساء اليوم الخميس، عقب انتهاء المؤتمر الخاص بالمديرين الفنيين للفريقين.