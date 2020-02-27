شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب..فرح الشافعى لاعبة الطائرة: منة شلبى نجمتى المفضلة وبحب الكاريوكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى فرح الشافعة لاعبة الكرة الطائرة التي أبتعدت عن الملاعب هذا الموسم بسبب عملها ، وهى أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:

هندسة الديكور.. بحب أعمل كدة جدا مع كل اللى حواليا و اللى اعرفهم لما بياخدو رأيى في اى ديكورات .

تشيكن رول .



فرح الشافعى

منة شلبى ..نجمة جميلة و بحس إنها حقيقية في تمثيلها.

كايروكي ..فهم فقط ينقلون ما يشعرون به تجاه كل شيء وإلى الجميع .

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فرح الشافعى 2

لا أعتقد أنني كنت أتمنى أن أكون شيئًا آخر غير أن أكون رياضية محترفة .. هذا هو الشيء الذي جعلني أشعر دائمًا بالخصوصية والاختلاف.

أه ممكن استخدم العنف .. مش بعرف أسكت .



فرح الشافعى 3

لم أرغب أبدًا في أن أكون مشابهة لأي من المشاهير.. لكن أتمنى أن أكون مشابهًا لأي شخص قوى زحف وراء حلمه بغض النظر عن الصعوبات التي واجهوها في حياتهم أو كم من الوقت فشلوا ولم يستسلموا أبدًا .

الكاجوال .. الملابس الفورمال مش شخصيتى خالص .