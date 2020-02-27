شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة أن لائحة لجنة الانضباط بالجبلاية قانونية بنسبة 100%، وأنه لا يشترط أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية قبل اعتمادها.

وقال مسئولو اتحاد الكرة لـ"الخليج 365"، إن ما يقال حول بطلان لائحة لجنة الانضباط بالجبلاية غير صحيح على الإطلاق، مشددين على أن اللائحة الوحيدة التى يجب الرجوع فيها للجمعية العمومية هى لائحة النظام الأساسى.

وأضاف مسئولو الجبلاية أن لائحة لجنة الانضباط تم نشرها على الموقع الرسمى لاتحاد الكرة يوم 20 سبتمبر الماضى، أى قبل انطلاق الدورى العام بيوم واحد، كما تم تسليمها لمسئولى الأهلى بمجرد طلبها.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها اليوم بخصوص أحداث مباراة السوبر التى جمعت الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، ما يلى على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر ادارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.