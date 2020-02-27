شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مواجهات نصف نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن جدول ومواعيد مباريات دور نصف النهائي من بطولة الدورى والذى صعد له فرق الرباعى الجزيرة والزمالك والاهلى و الاتحاد السكندرى.

وتقام منافسات نصف النهائي بنظام best of 5 أيضا حيث يلتقى كل فريقين 5 مرات، و الفائز في 3 مباريات يكون هو الحاصل على بطاقة التأهل .

جاء تأهل الجزيرة بعد التغلب على سموحة في 3 مباريات من اصل 4 ، وهو نفس حال الزمالك الذي تغلب على سبورتنج في 3 مباريات من اصل 4 ، وفاز الأهلى على التأمين في 3 مواجهات ، وهى نفس نتيجة الاتحاد امام طلائع الجيش .

وكان من المقرر أن تقام المباراة الخامسة بين الفرق يوم 1 مارس ، إلا ان المواجهات التي تم خوضها أسفرت عن المتأهلين لنصف النهائي ، ولم يكن هناك داع للمباراة الأخيرة .

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ووفقا للمواجهات التي أعلنتها اللجنة فمن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الجزيرة ، و الزمالك مع الاتحاد السكندرى ، أيام 5 و 7 و 10 و 12 و 16 مارس المقبل.

يذكر أن فريق كرة السلة بنادى الزمالك تعاقد مع المحترف الأمريكى مايك تايلور لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث يشارك الفريق فى بطولة لأفروليج، وكذلك دورى السوبر.

ويعد تايلور هو ثالث لاعب محترف يتم التعاقد معه منذ بداية الموسم، حيث كان ستوجلين لاعبا بالفريق ولكنه رحل بعد أزمة مع الجهاز الإدارى، ومن بعده تم التعاقد مع والكر، وفسخ التعاقد أيضا، وأخيرا مايك تايلور.