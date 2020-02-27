شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: أسبوع يفصل رمضان صبحى عن العودة لحسابات فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى آخر مستجدات إصابة رمضان صبحي نجم هجوم الفريق، والذى تأكد غيابه عن مباراة صن داونز المقرر إقامتها السبت المقبل فى ذهاب الدور ربع نهائى لدورى أبطال أفريقيا.

وقال المصدر لليوم السابع، "علاج رمضان صبحى يتم عن طريق أحد الأطباء الألمان المقيمين فى الجونة، والذى أوصى قبل مباراة السوبر باستبعاده من جميع المباريات حتى مواجهة صن داونز فى ذهاب دور الثمانية، على أن يبدأ المشاركة بشكل تدريجى من بعدها فى المباريات والبداية فى حالة استجابة اللاعب ستكون فى مواجهة الإياب أمام صن داونز".

وأضاف المصدر أن هناك أسبوعاً من الآن يفصل رمضان صبحى عن العودة لحسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، وذلك وفقاً لآخر أشعة أجراها اللاعب قبل مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك.

ويواصل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة الذهاب أمام صن داونز السبت المقبل، ويواصل رينيه فايلر المدير الفنى عقد جلساته مع لاعبى الفريق وحشد أسلحته من أجل تصحيح الأخطاء التى ظهرت فى أداء اللاعبين خلال الفترة الماضية، وأكد فايلر للاعبى الأهلى أن الفترة الماضية شهدت أمورا لا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم، فضلاً عن غضب البعض الأخر نتيجة عدم مشاركته، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيز الفريق وأن يعلم الجميع أن المدير الفنى هو المسئول الأول والأخير عن اختياراته وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق فى كل مباراة.