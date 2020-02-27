الامارات | أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبة انسحاب الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبة انسحاب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لأول مرة بعد العقوبة التي وقعت على فريق الزمالك عقب الإنسحاب أمام فريق الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري، بتصريح غاضب على قرار اتحاد الكرة بخصم 6 نقاط منه بالإضافة إلى تغريم الزمالك 200 ألف جنيه مصري.

وكان الزمالك قد فاز على الأهلي في مباراة السوبر المصري بالإمارات قبل أن ينسحب في مباراة الدوري المصري عقب تداعيات كثيرة حدثت في هذا التوقيت.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "عقب لقاء السوبر مع الأهلي وقع اتحاد الكرة عقوبات على شيكابالا وعبدالله جمعة وإمام عاشور حتى أنا، أقول لهم بناء على أيه، لا توجد عقوبة أو جريمة إلا بنص قانوني، لذا لا توجد لائحة إلا بموافقة الجمعية العمومية وتنشر في الجريدة الرسمية وكل ذلك لم يحدث".

وأضاف "كل العقوبات الموقعة على الأهلي والزمالك عقب لقاء السوبر لا قيمة لها لأن لائحة الانضباط لم تعرض على الجمعية العمومية ولم تنشر في الجريدة الرسمية".

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وتابع: ”اتحاد الكرة أنت سبب حالة من الاحتقان في مصر بين الجماهير وذبحت لاعبي فريقي والأهلي كذلك، لماذا يحدث ذلك مع الزمالك الذي شرف مصر بالتتويج بالكونفدرالية والسوبر الأفريقي والسوبر المصري؟".

واختتم حديثه: "اتحاد الكرة يعلن فجأة عن عقوبات جديدة علينا قبل لقاء مصيري أمام الترجي وتسبب فتنة في مصر، إن كان المسؤولين لا يعرفون قيمة مصر فيجب عليهم ترك مناصبهم، حتى العقوبة الموقعة علي كيف توقع عقوبة وأنا لم أحضر المباراة من الأساس؟".