شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام ليون × يوفنتوس: فوز تاريخي وإخفاق نادر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ليون فوزًا تاريخيًا بتغلبه على يوفنتوس، بطل إيطاليا، بنتيجة 1-0 في مباراة ضمن مباريات مرحلة الذهاب لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ونجح ممثل الكرة الفرنسية في تحقيق فوزه الأول على الإطلاق ضد يوفنتوس في المسابقات الأوروبية بعد فشله في جميع محاولاته الأربع الماضية (3 هزائم وتعادل).

ودخل ليون المباراة وهو المرشح الأقل لبلوغ الدور التالي من إقصائيات دوري الأبطال، لكن النادي الفرنسي تمكن من تحقيق الفوز على العملاق الإيطالي محافظًا على سجله القوي بملعبه بعدم الخسارة في آخر 9 مباريات في دوري الأبطال، وهي السلسلة الأطول للنادي الفرنسي في المسابقة منذ ديسمبر 2006 (18 مباراة متتالية دون هزيمة).

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وسجل لاعب الوسط لوكاس توسارت هدف المباراة الوحيد، ليتلقى يوفنتوس خسارته الأولى ضد نادي فرنسي في دوري الأبطال منذ نوفمبر 2009 (2-0 ضد بوردو في مرحلة المجموعات).

وصنع لاعب الوسط الجزائري حسام عوار هدف المباراة الوحيد، ليشترك اللاعب الشاب العربي في تسجيل 4 أهداف من أصل 5 مشاركات له في دوري الأبطال هذا الموسم (سجل هدفا وصنع 4).

وقدم الفريق الفرنسي مباراة رائعة ضد منافسه الذي فشل في التسديد على مرمى أصحاب الأرض طوال الـ90 دقيقة، ليفشل يوفنتوس للمرة الثالثة فقط في التسديد على مرمى منافسه بدوري الأبطال منذ بداية تجميع الإحصائيات من موسم 2004/2005 (ضد أتلتيكو مدريد في مرحلة المجموعات في عام 2014 ، وضد أرسنال في دور الثمانية في عام 2006).

ولم ينجح يوفنتوس في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السابعة على التوالي في مختلف البطولات لتكون السلسلة الأسوأ للنادي من حيث استقبال أهداف بشكل متتال خارج القواعد منذ مايو 2010 (18 مباراة متتالية).

ولم يبلغ يوفنتوس الدور التالي من الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال عند خسارته مباراة الذهاب سوى في 5 مناسبات من بين آخر 11 مناسبة خسر خلالها بطل إيطاليا في مباراة الذهاب، وكانت آخرها في العام الماضي عندما خسر الفريق ذهابًا من أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0 (دور الـ16) قبل أن يفوز في ملعبه بنتيجة 3-0 ويتأهل للدور التالي.