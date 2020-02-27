شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة أسوان بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، تحضيراته لخوض منافسات الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق بسبب الظروف الجوية السيئة.

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وخاض الفريق مرانه، مساء أمس، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، تحت إشراف النيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

وشهد مران المقاصة، اليوم، تركيزا على النواحي البدنية، حيث نفذ اللاعبون مجموعات متنوعة من التدريبات البدنية بهدف رفع معدلات اللياقة.

ويستعد المقاصة لمواجهة أسوان يوم 12 مارس المقبل باستاد المقاولون العرب، لبداية الدور الثاني، وبالتحديد ضمن منافسات الجولة الـ18 للدوري.