شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وديات تُجهز المقاولون العرب لمباريات الدور الثاني من الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته في معسكر الفريق المغلق المقام في مدينة الإسماعيلية، في إطار الاستعداد لمباريات الدور الثاني من الدوري والتي يستهلها بمواجهة طلائع الجيش يوم 10 مارس المقبل.

وقرر الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدير الفني عماد النحاس، خوض 3 مباريات ودية خلال المعسكر، تبدأ اليوم الخميس، أمام أحد فرق الإسماعيلية، والسبت أمام القناة، والأحد أمام المريخ البورسعيدي.

ووفقًا للحساب الرسمي لنادي المقاولون، حرص المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة، عضو مجلس إدارة النادي، على التواجد في معسكر الفريق، واجتمع مع اللاعبين والجهاز الفني، بقيادة عماد النحاس، وتابع مران الفريق قبل أن يتناول وجبة العشاء معهم وحثهم على بذل أقصى جهد في الدور الثاني والحفاظ على ترتيب الفريق في جدول الدوري، وطالب اللاعبين بحفر أسمائهم في تاريخ النادي والكرة المصرية أسوة بجيل البطولات بالنادي، وأن الفرصة أمامهم لتسطير هذا التاريخ الموسم الحالي بشرط الحفاظ على نفس الروح والأداء في ظل وجود جهاز فني على أعلى مستوى، بقيادة عماد النحاس، استطاع أن يصنع حالة رائعة.