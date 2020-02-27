بسبب كورونا.. تأجيل مباريات الجولة المقبلة بدوري أبطال آسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات:

تسبب الفيروس المستجد كورونا بتأجيل مباريات الجولة المقبلة بدوري أبطال آسيا.



وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات الجولة المقبلة لناديي الوحدة وشباب الأهلي الإماراتيين في بطولة دوري أبطال آسيا أمام كل من الاستقلال وشاهر خودرو الإيرانيين، على الترتيب، حتى إشعار آخر.

وجاء القرار من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظرا للأوضاع الصحية الراهنة في العالم، بسبب فيروس كورونا المتفشي في الصين والذي انتشر إلى دول عدة من بينها إيران.

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وكان من المقرر أن يستضيف الوحدة فريق الاستقلال 2 مارس/آذار في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، بينما كان سيحل شباب الأهلي ضيفا على شاهر خودرو الثلاثاء 3 مارس بمباريات المجموعة الثانية للجولة ذاتها.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة الإماراتي، إن الاتحاد يحرص على اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بالدولة حول الأوضاع الصحية والتقيد بها حفاظاً على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير.

وأضاف: "الأمانة العامة باتحاد كرة القدم قامت بمخاطبة الاتحاد الآسيوي وإبلاغه رسمياً بالتدابير التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة سواء قرار وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمنع السفر إلى بعض الدول وكذلك قرار هيئة الطيران المدني بشأن تعليق الرحلات من وإلى بعض الدول".

وأنهى حديثه بقوله: "هناك تواصل وتنسيق مستمر مع الأندية المعنية حول ما يتم اتخاذه من قرارات"، مؤكداً ثقته بقدرة الاتحاد الآسيوي على اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تحافظ على سلامة الجميع.

جدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي اتخذ قرارا سابقا بتأجيل مباراة التعاون السعودي أمام بيرسبوليس الإيراني في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة.