شكرا لقرائتكم اتحاد كرة اليد يكشف حقيقة اعتذار مصر عن بطولة "أبطال القارات" فى قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر، في بيان لتوضيح ما تردد عن اعتذار مصر عن المشاركة فى بطولة تدعى " ابطال القارات لكرة اليد " فى قطر ديسمبر القادم.

وجاء البيان كالتالى:



تناقلت الصحف والمواقع الرياضية والاخبارية خلال الفترة الاخيرة خبر اعتذار رسمى صادر عن الاتحاد المصرى لكرة اليد فى المشاركة ببطولة تدعى ( ابطال القارات لكرة اليد ) وان هذه البطولة ستقام فى قطر شهر ديسمبر من العام الجارى 2020.

فوجب علينا توضيح الامر للرأى العام ولوسائل الاعلام فى مصر والعالم بان الاتحاد المصرى لكرة اليد لم يتلقى اى خطابات رسمية من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد تفيد بان المنتخب الوطنى المصرى الاول للرجال لكرة اليد المتوج ببطولة الامم الافريقية للرجال لكرة اليد هذا العام سيشارك فى بطولة دولية رسمية تحت اسم ( ابطال القارات لكرة اليد ).

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و يؤكد الاتحاد المصرى لكرة اليد بانه قد تم فقط تلقى اتصالا هاتفيا من قبل مدير المنتخبات بالاتحاد القطرى لكرة اليد لدعوة مشاركة منتخب مصر الوطنى فى بطولة ودية تنظمها قطر خلال شهر ديسمبر من العام الجارى 2020 وقد تم الرد على الجانب القطرى عن اعتذار مصر عن المشاركة فى هذه البطولة الودية ونحن داخل ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد لدينا اجندة مباريات دولية خلال العام الجارى فى اطار استعدادات المنتخب الوطنى الاول للرجال لكرة اليد لبطولة العالم للرجال لكرة اليد والتى تستضيفها مصر خلال شهر يناير من العام القادم 2021.

و بناء على ما سبق نؤكد للرأى العام بانه لم تقم ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد باعتذار عن المشاركة فى بطولة دولية رسمية ليس لها وجود من الاساس ونحن ابطال القارة الافريقية فى النسخة الاخيرة لبطولة الامم التى اقيمت مؤخرا فى تونس الشقيقة خلال شهر يناير الماضى وانه لا توجد فى اجندة الاتحاد الدولى لكرة اليد بطولة تحت اسم ابطال القارات لكرة اليد ونرجوا تحرى الدقة قبل تناقل اى اخبار غير صحيحة تتعلق بالمنتخبات الوطنية المصرية لكرة اليد.