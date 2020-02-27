شكرا لقرائتكم أحمد فتحي يسعى لحسم تجديد عقده مع الأهلي بعد مباراة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي والمنتخب الوطني عقد جلسة حاسمة مع الإدارة الحمراء بخصوص ملف تجديد عقده، فور انتهاء مباراة صن داونز والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل، وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي أن اللاعب الملقب بالجوكر سيعقد جلسة حاسمة مع إدارة ناديه لحسم ملف تجديد عقده والإتفاق على الاستمرار، أو الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد أحمد فتحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأى نادي مجاناً، إلا أن اللاعب الدولي ينتظر موقف الأهلي خاصة في ظل تلقيه عرضين من ناديي الزمالك وبيراميدز، بجانب وجود اهتمام باللاعب من أحد الأندية الخليجية.

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ويواصل الفريق تدريباته اليومية إستعداداً لمواجهة الذهاب أمام صن داونز السبت المقبل ويواصل رينيه فايلر المدير الفني عقد جلساته مع لاعبي الفريق وحشد أسلحته من أجل تصحيح الأخطاء التي ظهرت في أداء اللاعبين خلال الفترة الماضية ، وأكد فايلر للاعبي الأهلي أن الفترة الماضية شهدت أمور لا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم فضلاً عن غضب البعض الأخر نتيجة عدم مشاركته، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيز الفريق وأن يعلم الجميع أن المدير الفني هو المسئول الأول والأخير عن اختياراته وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق في كل مباراة.

بعيداً عما سبق ، بدأ مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، أولى خطواته القانونية خلال الساعات الماضية للحفاظ على حقوق النادى تجاه القرارات التى صدرت عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، بخصوص الأحداث التى وقعت عقب مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك التى فاز فيها الأبيض بركلات الجزاء وجرت على أرض الإمارات مساء الخميس الماضي، وتقدم النادى بمذكرة لاتحاد الكرة يرفض فيها القرارات التى جاءت جائرةً بحق لاعبى الأهلى، ولا تعبر عن واقع الأحداث، ولا تتفق مع اللوائح، خاصة أن اتحاد الكرة لم يعلن عن لائحته أو يخطر النادى الأهلى بها، رغم مخاطبته ثلاث مرات منذ بداية الموسم فى أوقات مختلفة.. تضمنت مذكرة الأهلى كل الأسانيد التى تتفق مع لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم، والتى تؤكد أن ما جاء من عقوبات بحق لاعبى الأهلى لا يتسم بالعدالة، خاصة أن النادى سبق أن نبه من مغبة العقوبات المتفاوتة للجنة الانضباط والأخلاق، خاصة فى المواقف المتشابهة، الأمر الذى أثار الكثير من الجدل فى الوسط الرياضى خلال الفترة الماضية.