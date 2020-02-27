شكرا لقرائتكم استبعاد رمضان صبحي من مباراة الأهلي ضد صن داونز بسبب إصابته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي أخر مستجدات إصابة رمضان صبحي نجم هجوم الفريق، والذي تأكد غيابه عن مباراة صن داونز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في ذهاب الدور ربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر لـ الخليج 365 :"علاج رمضان صبحي يتم عن طريق أحد الأطباء الألمان المقيمين في الجونة، والذي أوصى من قبل مباراة السوبر باستبعاده من جميع المباريات حتى مواجهة صن داونز في ذهاب دور الثمانية، على أن يبدأ المشاركة بشكل تدريجي من بعدها في المباريات والبداية في حالة استجابة اللاعب ستكون في مواجهة الإياب أمام صن داونز"

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وأضاف المصدر أن هناك أسبوع من الأن يفصل رمضان صبحي عن العودة لحسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، وذلك وفقاً لأخر أشعة أجراها اللاعب قبل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية إستعداداً لمواجهة الذهاب أمام صن داونز السبت المقبل ويواصل رينيه فايلر المدير الفني عقد جلساته مع لاعبي الفريق وحشد أسلحته من أجل تصحيح الأخطاء التي ظهرت في أداء اللاعبين خلال الفترة الماضية ، وأكد فايلر للاعبي الأهلي أن الفترة الماضية شهدت أمور لا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم فضلاً عن غضب البعض الأخر نتيجة عدم مشاركته، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيز الفريق وأن يعلم الجميع أن المدير الفني هو المسئول الأول والأخير عن اختياراته وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق في كل مباراة.