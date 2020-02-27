شكرا لقرائتكم الجبلاية تفرض عقوبات على الزمالك بسبب الانسحاب من مبارة القمة.. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يوقع اتحاد الكرة عقوبات جديدة على نادى الزمالك بسبب الانسحاب من مباراة القمة أمام الأهلى، حيث تعكف الجبلاية على حصر الخسائر الناتجة عن إلغاء المباراة والخاصة بعائد البث وحقوق الرعاة على أن يتم خصمها من مستحقات الزمالك .

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك ، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.

واتفق أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، علي تشكيل لجنة الأندية بداية من الدور الثاني من عمر الدوري العام ، بحيث يكون من حق اللجنة إدارة مسابقة الدوري العام وتوزيع الحقوق علي الأندية، علي أن يكون دور اللجنة الخماسية هو إدارة المنتخبات الوطنية ومسابقة كأس مصر وفقا للائحة.

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جاء ذلك بعد الأزمات التي نشبت موخرا علي الساحة الرياضية وتحديدا أحداث مباراتي السوبر المحلي بين الاهلي والزمالك بالإمارات وكذلك مباراة القمة الاخيرة التي تم الغاؤها، لذا ترغب اللجنة في الابتعاد عن هذه المهاترات والتفرغ للمنتخبات خاصة وان اللائحة تنص علي ذلك.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تأجيل القرارات الخاصة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك التى تم إلغاؤها، وفضل مسئولو الجبلاية إعلان القرارات عقب مباراتي الأهلي والزمالك أمام صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

وعقد مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، جلسة بأحد فنادق القاهرة لمناقشة أحداث مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، والتي تم إلغاؤها بسبب عدم حضور الفريق الأبيض إلى استاد القاهرة، رغم تأخير المباراة لمدة ساعة لتقام في الثامنة والنصف مساء بدلا من السابعة والنصف. وجاءت جلسة أعضاء اللجنة الخماسية على هامش الاجتماع الذى أقيم مع سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لمناقشة اللائحة الجديدة للجبلاية والتى يأتى وضعها ضمن التكليفات المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شئون الاتحاد.