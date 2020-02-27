أحمد حسن يؤكد توقيع شريف إكرامي لبيراميدز 3 مواسم.. ومقربون: كلام غير صحيح





كشف أحمد حسن لاعب فريق نادي الأهلي والزمالك السابق، أن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر الحالي، سيصبح لاعبًا في صفوف فريق بيراميدز بداية من الموسم المقبل، بعد أسابيع قليلة من إعلانه إنهاء مسيرته في النادي الأهلي.

أعلن حارس مرمى الأهلي المصري، شريف إكرامي، الأحد، رحيله عن القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن الموسم الحالي هو الأخير في مشواره الطويل مع الفريق.

وقال إكرامي في رسالة وداع مؤثرة عبر تويتر: "بعد مشوار امتد اكثر من 23 عاما ناشئا ولاعبا بالفريق الأول ومع اقتراب نهاية تعاقدي الحالي، فقد استخرت الله في اتخاذ أحد أهم قراراتي وأصعبها داخل النادي الأهلي والتي بها أرفع الحرج عن مجلس الإدارة التي أكن لها كل احترام ولما استشعرته أيضا من حساسيه تجاه هذا الملف".

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وأوضح "الصقر" في تصريحاته خلال برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن إكرامي وقع بالفعل لنادي بيراميدز لمدة 3 مواسم، بعدما قرر الرحيل عن الأهلي ليجد فرصته في المشاركة أساسيًا.

وأضاف حسن: "إكرامي وقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز بالفعل، وتوقيعه صحيح، وأعرف بذلك الأمر منذ فترة كبيرة".

وكان شريف إكرامي قد أعلن رحيله عن صفوف الأهلي منذ أيام عبر بيان نشره على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد فيه اتخاذه قرار الرحيل من الأهلي بحثًا عن فرصة للمشاركة، خاصة بعدما حجز محمد الشناوي مركز حارس المرمى في تشكيل الفريق منذ فترة كبيرة.