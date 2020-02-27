مرتضى منصور يهاجم عمرو الجنايني: " لو راجل إطلع رد عليا"

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم بعد العقوبات التي تم تنفيذها من قبل لجنة الانضباط على لاعبي الأبيض خلال الفترة الماضية، قائلا إن العقوبات غير قانونية.
وأضاف رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور، في برنامج "زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك"، "أنا بعلمك القانون يا عمرو يا جنايني مفيش عقوبات من غير لائحة غصب عنك أنا بعلمك القانون".
وتابع: "لو راجل اطلع ورد على كلامي وقول اللائحة دي قانونية ولا لا، لو راجل اطلع رد عليا، انت ومحمد فضل".
وأردف أن مصر دولة قانون وتتعامل بالقانون، ويجب على الاتحاد المصري لكرة القدم الالتزام باللوائح والقوانين، مشيرا إلى أن العقوبات التي طُبقت على اللاعبين غير قانونية.
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