شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يعقد جلسة حاسمة مع الأهلي قبل تحديد وجهته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد أحمد فتحى، نجم دفاع الأهلى والمنتخب الوطنى، جلسة حاسمة مع الإدارة الحمراء بخصوص ملف تجديد عقده، فور انتهاء مباراة صن داونز والمقرر إقامتها السبت المقبل، وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن اللاعب الملقب بالجوكر سيعقد جلسة حاسمة مع إدارة ناديه لحسم ملف تجديد عقده والاتفاق على الاستمرار، أو الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجارى.

وينتهى عقد أحمد فتحى مع الأهلى بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادٍ مجاناً، إلا أن اللاعب الدولى ينتظر موقف الأهلى، خاصة فى ظل تلقيه عرضين من الزمالك وبيراميدز، بجانب وجود اهتمام باللاعب من أحد الأندية الخليجية.

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ويواصل الفريق تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة الذهاب أمام صن داونز السبت المقبل، ويواصل رينيه فايلر المدير الفنى عقد جلساته مع لاعبى الفريق وحشد أسلحته من أجل تصحيح الأخطاء التى ظهرت فى أداء اللاعبين خلال الفترة الماضية، وأكد فايلر للاعبى الأهلى أن الفترة الماضية شهدت أمور لا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم فضلاً عن غضب البعض الأخر نتيجة عدم مشاركته، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيز الفريق وأن يعلم الجميع أن المدير الفنى هو المسئول الأول والأخير عن اختياراته وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق فى كل مباراة.

وبعيداً عما سبق، بدأ مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، أولى خطواته القانونية خلال الساعات الماضية للحفاظ على حقوق النادى تجاه القرارات التى صدرت عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، بخصوص الأحداث التى وقعت عقب مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك التى فاز فيها الأبيض بركلات الجزاء وجرت على أرض الإمارات مساء الخميس الماضي، وتقدم النادى بمذكرة لاتحاد الكرة يرفض فيها القرارات التى جاءت جائرةً بحق لاعبى الأهلى، ولا تعبر عن واقع الأحداث، ولا تتفق مع اللوائح، خاصة أن اتحاد الكرة لم يعلن عن لائحته أو يخطر النادى الأهلى بها، رغم مخاطبته ثلاث مرات منذ بداية الموسم فى أوقات مختلفة.

وتضمنت مذكرة الأهلى كل الأسانيد التى تتفق مع لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم، والتى تؤكد أن ما جاء من عقوبات بحق لاعبى الأهلى لا يتسم بالعدالة، خاصة أن النادى سبق أن نبه من مغبة العقوبات المتفاوتة للجنة الانضباط والأخلاق، خاصة فى المواقف المتشابهة، الأمر الذى أثار الكثير من الجدل فى الوسط الرياضى خلال الفترة الماضية.