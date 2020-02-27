شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوقع عقوبات جديدة على الزمالك بعد الانسحاب فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوقع اتحاد الكرة عقوبات جديدة على نادى الزمالك بسبب الانسحاب من مباراة القمة أمام الأهلى، وتعكف الجبلاية على حصر الخسائر الناتجة عن إلغاء المباراة، والخاصة بعائد البث وحقوق الرعاة، على أن يتم خصمها من مستحقات الزمالك.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدورى الممتاز، التى كان محددا لها الاثنين الماضى وتخلف عنها فريق نادى الزمالك، باعتبار الأهلى فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك فى نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائى للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادى الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناءً على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.

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واتفق أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على تشكيل لجنة الأندية بداية من الدور الثانى من عمر الدورى العام، بحيث يكون من حق اللجنة إدارة مسابقة الدورى العام وتوزيع الحقوق على الأندية، على أن يكون دور اللجنة الخماسية هو إدارة المنتخبات الوطنية ومسابقة كأس مصر وفقا للائحة.

جاء ذلك بعد الأزمات التى نشبت موخرا على الساحة الرياضية وتحديدا أحداث مباراتى السوبر المحلى بين الاهلى والزمالك بالإمارات وكذلك مباراة القمة الاخيرة التى تم الغاؤها، لذا ترغب اللجنة فى الابتعاد عن هذه المهاترات والتفرغ للمنتخبات خاصة وان اللائحة تنص على ذلك.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تأجيل القرارات الخاصة بمباراة القمة بين الأهلى والزمالك التى تم إلغاؤها، وفضل مسئولو الجبلاية إعلان القرارات عقب مباراتى الأهلى والزمالك أمام صن داونز الجنوب أفريقى والترجى التونسي، فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقي.

وعقد مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، جلسة بأحد فنادق القاهرة لمناقشة أحداث مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، والتى تم إلغاؤها بسبب عدم حضور الفريق الأبيض إلى استاد القاهرة، رغم تأخير المباراة لمدة ساعة لتقام فى الثامنة والنصف مساء بدلا من السابعة والنصف. وجاءت جلسة أعضاء اللجنة الخماسية على هامش الاجتماع الذى أقيم مع سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لمناقشة اللائحة الجديدة للجبلاية والتى يأتى وضعها ضمن التكليفات المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شئون الاتحاد.