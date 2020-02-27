شكرا لقرائتكم خبر عن التوأم مروة ومريم الهضيبى تتصدران تصنيف تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الشقيقتان مروة ومريم الهضيبى لاعبتا النادى الأهلى فى تنس الطاولة التصنيف الخاص بشهر فبراير سيدات، على موقع الاتحاد المصرى للعبة، بتفردهما بعدد النقاط دون غيرهما من اللاعبات.

وحققت التوأم نفس الرصيد من النقاط خلال البطولات التى شاركنا بها خلال الشهر، والذى وصل إلى 53 نقطة لكل منهما، حيث حققت مروة فى بطولة الإسماعيلية الأخيرة 26 نقطة، مقابل 30 نقطة لشقيقتها مريم، بالإضافة إلى نقاط شهر يناير، حيث حققت مروة 27 نقطة، بينما وصل رصيد مريم الى 23 فقط، ليكون إجمالى النقاط وفقال ما أعلنه اتحاد تنس الطاولة 53 لكل لاعبة.

وجاءت هنا جودة فى المركز الثالث برصيد 52 نقطة، وحلت رابعة الاء يحيى 44 نقطة، بينما فرح عبد العزيز خامسة بنفس رصيد النقاط.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب سيدات تنس الطاولة بقيادة أشرف حلمى قرر ضم هنا جودة لاعبة الناشئين تحت 12 سنة، للمشاركة مع السيدات فى منافسات بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 22 إلى 29 مارس المقبل بكوريا الجنوبية.

كما حققت الفوز بذهبية بطولة البرتغال الدولية فى منافسات الناشئين تحت 12 و15 سنة، وبرونزية بطولة العالم للقارات، فى إنجاز غير مسبوق فى تاريخ رياضة تنس الطاولة المصرية.

يذكر أن احمد صالح لاعب منتخب الرجال توج بكأس أفريقيا لتنس الطاولة بعد الفوز على لاعب نيجيريا، و المصنف خامس فى اوليمبياد ريو دى جانيرو 2016، بينما توجت دينا مشرف لاعبة منتخب السيدات بكأس أفريقيا أيضا.

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تصنيف تنس الطاولة