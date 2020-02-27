شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يكشف حقيقة الاعتذار عن بطولة القارات فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر بياناً لتوضيح حقيقة اعتذار مصر عن المشاركة فى بطولة تدعى "أبطال القارات لكرة اليد" فى قطر ديسمبر المقبل .

وجاء البيان كالتالى :

تناقلت الصحف والمواقع الرياضية والإخبارية خلال الفترة الأخيرة خبر اعتذار رسمى صادر عن الاتحاد المصرى لكرة اليد فى المشاركة ببطولة تدعى (أبطال القارات لكرة اليد) وأن هذه البطولة ستقام فى قطر شهر ديسمبر من العام الجارى 2020.

فوجب علينا توضيح الأمر للرأى العام و لوسائل الإعلام فى مصر والعالم بأن الاتحاد المصرى لكرة اليد لم يتلق أى خطابات رسمية من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد تفيد بأن المنتخب الوطنى المصرى الأول للرجال لكرة اليد المتوج ببطولة الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد هذا العام سيشارك فى بطولة دولية رسمية تحت اسم (أبطال القارات لكرة اليد).

ويؤكد الاتحاد المصرى لكرة اليد أنه تم فقط تلقى اتصال هاتفى من قبل مدير المنتخبات بالاتحاد القطرى لكرة اليد لدعوة مشاركة منتخب مصر الوطنى فى بطولة ودية تنظمها قطر خلال شهر ديسمبر من العام الجارى 2020 وتم الرد على الجانب القطرى عن اعتذار مصر عن المشاركة فى هذه البطولة الودية، ونحن داخل إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد لدينا أجندة مباريات دولية خلال العام الجارى فى إطار استعدادات المنتخب الوطنى الأول للرجال لكرة اليد لبطولة العالم للرجال لكرة اليد والتى تستضيفها مصر خلال شهر يناير من العام القادم 2021.

Advertisements

وبناءً على ما سبق، نؤكد للرأى العام أنه لم تقم إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد باعتذار عن المشاركة فى بطولة دولية رسمية ليس لها وجود من الأساس، ونحن أبطال القارة الأفريقية فى النسخة الأخيرة لبطولة الأمم التى أقيمت مؤخرا فى تونس الشقيقة خلال شهر يناير الماضى وأنه لا توجد فى أجندة الاتحاد الدولى لكرة اليد بطولة تحت اسم أبطال القارات لكرة اليد ونرجو تحرى الدقة قبل تناقل أى أخبار غير صحيحة تتعلق بالمنتخبات الوطنية المصرية لكرة اليد.

بيان اتحاد اليد