سوبر كورة.. حكاية 18 ناديا فى تاريخ الانسحاب بالدورى منذ 1951

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو فوق صوت مباراة القمة 119 بين الأهلى والزمالك، التى مازالت تلقى بظلالها على الشارع الرياضى المصرى، وكذلك فى الوطن العربى، بعد الأزمة التى شهدها اللقاء بعدم حضور الفارس الأبيض إلى استاد القاهرة، لتقرر الجبلاية اعتباره منسحبًا من مواجهة المارد الأحمر، فى المباراة التى كان من المقرر إقامتها الاثنين الماضى ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وقبل مرور 48 ساعة على مباراة الأزمة، عقدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة اجتماعًا طارئًا الثلاثاء، ليتم الاطلاع على تقرير الحكم الليتوانى، الذى كان مكلفا بإدارة المباراة، ومن ثم اتخاذ العقوبات المنصوص عليها فى لائحة المسابقات.

وقرر الاتحاد اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات باعتبار الأهلى فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاث نقاط أخرى من رصيد الزمالك فى نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائى للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادى الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

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وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة، بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.

مباراة القمة دفعتنا لفتح سجلات تاريخ انسحابات مسابقة الدورى المصرى، والتى شهدت وجود الزمالك فى أكثر من حدث مع الانسحابات سواء كان هو المنسحب أم خصمه، وكانت بداية مسلسل الانسحابات بالدورى فى 18 مارس 1951، حتى تاريخ لقاء الأزمة الأخير الذى كان مقرر اقامته يوم 24 فبراير 2020.

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