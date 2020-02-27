شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد صفوت طموح بلا حدود في عالم التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن محمد صفوت نجم التنس المصرى يمتلك طموح لا ينتهى في اللعبة في ظل نجاحه في التقدم بالتصنيف العالمى للعبة مؤخرا ، حيث أنه يشارك في العديد من البطولات على الصعيد الدولى و الأفريقي و العالمى من أجل تحسين التصنيف و حصد المزيد من البطولات .

واصل محمد صفوت لاعب وادى دجلة تحطيم الأرقام القياسية فى مسيرته الاحترافية بالتنس، وتقدم مؤخرا اللاعب 27 مركزاً فى التصنيف العالمى للعبة حتى نجح في الوصول إلى المركز رقم 130 على العالم، محققاً أفضل تصنيف يصل إليه صاحب الـ29 عاماً عبر مسيرته الاحترافية.

ويسعى صفوت إلى مواصلة العديد من الإنجازات و الدخول في اصنيع الـ 100 ومن ثم التقدم أكثر شيئا فشيئا .

أحرز صفوت هذا التقدم بعد تتويجه مؤخرا ببطولة لاونسيستون الأسترالية وهى ضمن سلسلة بطولات التحدى الـ تشالنجر، بعد تغلبه على المصنف الأول للبطولة الأسترالى أليكس بولت المصنف 151 عالميا، ليحصد اللقب للمرة الأولى فى تاريخه والثانية لمصر بعد 24 عاماً من الغياب.

محمد صفوت كان قد تقدم 16 مركزاً فى التصنيف العالمى الماضى لمحترفى التنس، المركز الـ 157 عالمياً، بعد تأهله التاريخى إلى بطولة أستراليا المفتوحة والتى ودعها من الدور الأول، وجاء تقدم صفوت بعدما احتل المركز الـ 173 عالميا.

ويبحث محمد صفوت عن مواصلة التألق خلال الفترة المقبلة وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية لفتح صفحة جديدة فى تاريخ التنس المصرى ووضعه على المسار الصحيح على المستوى الدولى.

Advertisements

و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار و العزيمة على بطل التنس في الصور التالية :