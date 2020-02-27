شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لـكارتيرون والشعبانى اليوم للحديث عن مباراة الزمالك والترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعقد اليوم الخميس، المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك والترجي التونسي المقرر لها غدا الجمعة، وذلك في قاعة ستاد القاهرة الدولى.

وينعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، في الخامسة مساء اليوم، للحديث عن المباراة، بينما يقام المؤتمر الصحفى للتونسي معين الشعباني المدير الفني للترجي، في الخامسة والنصف مساء.

وتقام مباراة الفريق الأبيض أمام الترجي التونسي في السادسة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، في حضور 30 ألف مشجع.

كان الزمالك نجح في تحقيق فوز كبير على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ثاني بن جاسم" بالعاصمة القطرية الدوحة، وتوج ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

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