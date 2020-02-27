مؤتمر صحفى لـكارتيرون والشعبانى اليوم للحديث عن مباراة الزمالك والترجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعقد اليوم الخميس، المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك والترجي التونسي المقرر لها غدا الجمعة، وذلك في قاعة ستاد القاهرة الدولى.
وينعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، في الخامسة مساء اليوم، للحديث عن المباراة، بينما يقام المؤتمر الصحفى للتونسي معين الشعباني المدير الفني للترجي، في الخامسة والنصف مساء.
وتقام مباراة الفريق الأبيض أمام الترجي التونسي في السادسة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، في حضور 30 ألف مشجع.
كان الزمالك نجح في تحقيق فوز كبير على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ثاني بن جاسم" بالعاصمة القطرية الدوحة، وتوج ببطولة كأس السوبر الأفريقي.
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك ، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.
وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.
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