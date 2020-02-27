تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الخميس الأوروبي" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الخميس مع عدد من المباريات الهامة في الدوري الأوروبي. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: الدوري الأوروبي 07:55 ـ جنت vs روما ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD Advertisements 10:00 ـ أياكس vs خيتافي ـ القناة الناقلة: beIN Sports 13HD 10:00 ـ آرسنال vs أولمبياكوس ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD 10:00 ـ إنتر ميلان vs لودوجوريتس رازجراد ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD 10:00 ـ مانشستر يونايتد vs كلوب بروج ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD

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