رياضة | أزمة جديدة كبرى تضرب باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة كبرى تضرب باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن أزمة جديدة ضربت فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وكان بطلها أيضا مدرب الفريق الألماني توماس توخيل.

وفقا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، فأن العلاقة بين إيكاردي مهاجم باريس والمدرب توماس توخيل توترت في الآونة الأخيرة، حيث جلس الدولي الأرجنتيني على مقاعد البدلاء في مباراة باريس أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

Advertisements

وتابعت الصحيفة، أن إيكاردي أبدى غضبًا كبيرًا بعد إبقاؤه على مقاعد البدلاء وقام برمي عدة أشياء على الأرض، إعتراضًا منه عن قرار توخيل.

وأوضحت الصحيفة، أن الخلاف بين توخيل وإيكاردي استمر، حيث ترك اللاعب جروب تطبيق الواتساب الخاص بلاعبي باريس سان جيرمان، وكذلك يشار إلى أن حياة إيكاردي خارج الميدان غير متزنة.