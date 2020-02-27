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رياضة | أول رسالة من رونالدو لجماهير يوفنتوس بعد السقوط أمام ليون

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حرص ، مهاجم فريق يوفنتوس، على توجيه رسالة لجماهير يوفنتوس بعد الخسارة التي تلقاها فريقه بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعه أمام ليون الفرنسي أمس الأربعاء، في ذهاب دور الـ 16 من .

وقال رونالدو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام:" هذه النتيجة لم نكن نرغب في تحقيقها ولكن مباريات دوري أبطال أوروبا دائماً ما تكون صعبة، مازالنا نمتلك 90 دقيقة للقتال خلالها في لقاء العودة في تورينو وأثق في أن الفريق سوف يتخطى هذه المرحلة من البطولة".

ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب البيانكونيري، وتمنى جماهير يوفنتوس النفس باستعادة اللقب الغائب عن خزائن السيدة العجوز منذ 24 عاما.

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