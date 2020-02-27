رياضة | دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق جمال الشريف الخبير التحكيمي في قنوات "بي إن سبورت"، على قرارات الإيطالي دانييلي أورساتو حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب «سنتياجو برنابيو» في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي يقهر ريال مدريد وسط حسرة مشجعي الملكي

وخطف الفريق الإنجليزي فوزا قاتلا أمام مضيفه ريال مدريد على ملعب «سنتياجو برنابيو» بثنائية مقابل هدف للفريق الملكي حيث تقدم إيسكو لأصحاب الأرض وعادل جابريال جيسيوس النتيجة لأبناء المدرب بيب جوارديولا قبل أن يقضي لاعب الوسط البلجيكي كيفين دي بروين على فرحة مشجعي الملكي بإحرازه الهدف الثاني الذي أنهى اللقاء بفوز الفريق الإنجليزي.

تصريحات جمال الشريف بشأن حكم مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

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وفي سياق متصل أكد جمال الشريف الخبير التحكيمي في قنوات "بي إن سبورت"، صحة قرارات الإيطالي دانييلي أورساتو حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، فيما يتعلق بالهدف الذي سجله جابرييل جيسوس مهاجم السيتيزنز، مشيراً إلى أن النجم البرازيلي لم يقم بدفع راموس في لقطة الهدف الذي سجله من رأسيه متقنة.

وأضاف جمال الشريف في حديثه لقنوات "بي إن سبورت"، أن ركلة الجزاء التي احتسبها الإيطالي دانييلي أورساتو حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، لصالح رحيم سترلينج كانت صحيحة، بسبب دفع داني كارفخال مدافع الميرينجي لم يلمس الكرة وقام بعرقلة المهاجم الإنجليزي داخل منطقة الجزاء.

جمال الشريف يعلق على طرد راموس

وإختتم الخبير التحكيمي تصريحاته مشيراً إلى أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها سيرجو راموس مدافع ريال مدريد كانت قرارا موفقا من الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، وذلك بعدما قام الدولي الإسباني بإرتكاب خطأ عرقلة ضد جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي الذي كان في حال إنفراد بالحارس تيبو كورتوا.