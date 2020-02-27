رياضة | قبل لقائهما في الدوري الأوروبي.. تاريخ مواجهات إنتر ميلان ضد لودوجوريتس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل لقائهما في الدوري الأوروبي.. تاريخ مواجهات إنتر ميلان ضد لودوجوريتس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل فريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي مساء اليوم الخميس ضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري، في مواجهة سهلة فنياً لـ «النيراتزوري» في إياب دور 32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد لودوجوريتس

ومن المقرر أن تُقام مواجهة إنتر ميلان الإيطالي ضد لودوجوريتس البلغاري مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، على ملعب «سان باولو» ضمن إطار منافسات إياب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

تاريخ مواجهات إنتر ميلان الإيطالي ضد لودوجوريتس البلغاري

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي تاريخ المواجهات المعدودة بين الفريق صاحب الأرض والضيافة إنتر ميلان الإيطالي ومنافسه البلغاري لودوجوريتس حيث لم يسبق لهم أن تواجها إلا في لقاء وحيد ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي للنسخة الحالية.

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نتيجة لقاء الذهاب بين إنتر ميلان ولودوجوريتس

وحقق إنتر ميلان الإيطالي الفوز الأول في المواجهة التاريخية الوحيدة أمام الفريق البلغاري لودوجوريتس، بثنائية نظيفة خارج القواعد الإيطالية ضمن إطار منافسات ذهاب دور الإثنين والثلاثين من بطولة الدوري الأوروبي، قبل أن يستقبل النيراتزوري ضيفه مساء اليوم الخميس على ملعب «سان سيرو» في إياب دور الـ32 من المسابقة الأوروبية.

وكان كريستيان اريكسن وروميلو لوكاكو قد تكفلا بتسجيل هدفي إنتر ميلان في المباراة الأولى بين الفريقين الخميس الماضي في ذهاب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

إنتر ميلان يواجه لودوجوريتس بدون حضور جماهيري

وفي سياق متصل يخوض فريق إنتر ميلان الإيطالي لقاءه نساء اليوم أمام ضيفه لودوجوريتس البلغاري بدون حضور جماهيري على ملعب «سان سيرو» في إياب دور الـ32 من المسابقة الأوروبية، بسبب انتشار فيروس كورونا في منطقة لومبارديا في إيطاليا.