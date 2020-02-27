رياضة | نتائج آخر 10 مواجهات بين الهلال والتعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج آخر 10 مواجهات بين الهلال والتعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الهلال يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المركز السادس برصيد 29 نقطة.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي نتائج آخر 10 مواجهات بين الفريقين في جميع المسابقات

-الدور الأول من الموسم الجاري، 2-1 للهلال

-الموسم الماضي

الهلال 2-2 التعاون

الهلال 2-0 التعاون

الهلال 0-5 التعاون

Advertisements

-الموسم قبل الماضي

الهلال 4-3 التعاون

الهلال 1-0 التعاون

-موسم 2016-2017

الهلال 2-0 التعاون

الهلال 4-2 التعاون

الهلال 4-3 التعاون

-موسم 2015-2016

الهلال 3-1 التعاون